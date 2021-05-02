İzmir’de ‘tam kapanma’ denetimleri sürüyor

İzmir’in Konak ilçesinde polis ve trafik zabıta ekiplerinin katılımıyla ‘tam kapanma’ denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde bir taksi sürücüsünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük ‘tam kapanma’da tüm şehirlerde olduğu gibi İzmir’de de denetimler devam ediyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, kentin en işlek yerlerinden olan Sait Altınordu Meydanı’nda geniş çaplı denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların çalışma izin belgelerini kontrol etti. Denetimler esnasında ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir taksi sürücüsüne 2 bin 700 TL para cezası uygulandı.