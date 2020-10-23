İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE, İKİ GRUP ARASINDA MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve N.T. ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Ç. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken yaralı şahsın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olay sonrası hastaneye akın eden Mustafa Ç’nin yakınları sinir krizleri geçirirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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