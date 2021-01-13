İzmir’de sağanak yağışın bilançosu: 212 iş yeri ve haneyi su bastı

İzmir’de dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle 212 iş yeri ve haneyi su bastığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mağdur olan vatandaşlara maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı belediye meclis toplantısının 2. birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler oy birliği ile komisyonlara gönderildi, komisyonlardan gelen raporlar da oy birliği ile kabul edildi.

“Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz”

Meclis toplantısının ardından konuşma yapan Soyer, İzmir’de dün yaşanan sağanak nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için belediye ekiplerinin sabaha kadar aralıksız çalıştığını belirtti. Soyer, “212 iş yeri ve hane su baskını ile yüz yüze kaldı. Biz ekiplerimizle sabaha dek çalıştık. Bu, bize gelen ihbarlar ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu ortaya çıkan rakamlar. Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Sağanak nedeniyle mağdur olan İzmirlilere maddi destekte ve eşya yardımında bulunulacak" dedi.

İzmir toplu taşımasında HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini de kaydeden Soyer, sistemin büyük aksamalar yaşanmadan hizmete geçtiğini aktardı.