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İzmir’de otomobil denize yuvarlandı: 1 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Asayiş 27.07.2021, 01:17
İzmir’de otomobil denize yuvarlandı: 1 yaralı
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İzmir’in Dikili ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikili ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikili istikametinden Bademli yönüne gitmekte olan Hülya D., idaresindeki 06 CDA 043 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Hülya D., kendi imkanları ile araç içerisinden çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile çıkarılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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