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İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın

İzmir’in Buca ilçesinde içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu depo ve atölyesinde yangın çıktı. 3’üncü katta çıkan ve içerisinde yanıcı maddelerin de olduğu yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Asayiş 18.09.2021, 21:55
İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın

İzmir’in Buca ilçesinde içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu depo ve atölyesinde yangın çıktı. 3’üncü katta çıkan ve içerisinde yanıcı maddelerin de olduğu yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 687/10 Sokak’taki içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu iş yerinde meydana geldi. İçerisinde tiner ve sentetik malzemelerin bulunduğu iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale başladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, zaman zaman parlamaların da olduğu yangında alevler 3’üncü katı tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

3 katlı iş yerinin alt katı depo olarak kullanılırken, 3’üncü katın mobilya üretim atölyesi olarak kullanıldığı öğrenildi.

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