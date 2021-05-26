banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Ümit Özdağ adliyede
Ümit Özdağ adliyede
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!

İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine baskın

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheliye işlem yapıldı.

Asayiş 26.05.2021, 11:29
İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine baskın

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tire ilçesinde, 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde arama köpeği ve drone destekli uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 bin 381 kök kenevir bitkisi ve 13 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
24°
açık