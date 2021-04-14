İzmir’de jandarmadan 3 ilçede zehir baskınları: 18 gözaltı

İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 22 adrese düzenlenen baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, Menderes, Buca ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonun talimatını verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda; 802 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar, 1 av tüfeği, 2 adet tabanca ve tabanca fişekleri ve şarjörü ele geçirildi. 18 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.