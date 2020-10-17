İzmir’de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu

İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 285 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen kapsamında, Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesinde ikamet eden A.Z.K. ile Tire İlçesi Dört Eylül Mahallesinde ikamet eden Ş.T. isimli şahısların, alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgisine ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi( JASAT) ekiplerince bahse konu adreslerde yapılan aramada, (285) litre kaçak alkollü içki ve yaklaşık (100) litre alkollü içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.