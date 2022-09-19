İzmir’de freni boşalan kamyon, devrilip sürüklendi

İzmir’in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki bankete devrilerek 200 metre sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Manisa İzmir Karayolu Bornova Yeni Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre freni boşalan A.B. (27) idaresindeki 41 TA 899 plakalı kamyon, sürücüsünün manevra yapması üzerine yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen kuru üzüm yüklü kamyonun kasasında bulunan kuru üzüm çuvalları yola devrildi. Yol kenarındaki bariyerlerin de devrildiği kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü A.B., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Yolda kontrollü olarak verilen trafik, kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.