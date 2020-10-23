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İzmir’de ’dur’ ikazına uymayan araçtan uyuşturucu haplar çıktı
İZMİR’İN TİRE İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİNİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN BİR ARAÇTAN BİN 54 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 23.10.2020, 11:53
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İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin ’dur’ ikazına uymayan bir araçtan bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tire ilçesi Peşrefli yol ayrımında İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, yol trafik uygulaması yaptığı esnada ’dur’ ikazına uymayan aracı takibe aldı. Takip sonucunda araç, Tire’nin Kürdüllü Mahallesi’nde yakalandı. Jandarma ekipleri, araçta ve aracın kaçış güzergahında narkotik köpeklerle yaptığı aramalarda, toplam bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan M.I, H.Ş, E.K, ve M.S jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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