İzmir’de doktoru darbeden 2 şüpheli gözaltında

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak ile hasta yakını olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, Doç. Dr. Durak’ı darbetti. Şiddete maruz kalan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konunun adli boyutunun takip edildiğini bildirdi.