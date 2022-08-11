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İzmir’de bir eve tarihi eser baskını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarihi eser bulunan bir eve, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İslami döneme ait tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.08.2022, 11:29
İzmir’de bir eve tarihi eser baskını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarihi eser bulunan bir eve, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İslami döneme ait tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin adreste yaptığı aramada, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve 4 taş obje ele geçirildi.

Olayla ilgili A.T. adlı bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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