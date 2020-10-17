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İzmir’de biber yüklü tırın dorsesi, alev alev yandı

İZMİR’DE BİBER YÜKLÜ TIRIN DORSESİ, ALEV ALEV YANDI

Asayiş 17.10.2020, 08:56
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İzmir’de biber yüklü tırın dorsesi, alev alev yandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde biber yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu’nda meydana geldi. İzmir istikametinden Aliağa yönüne gitmekte olan M.K. yönetimindeki 35 F 5365 plakalı biber yüklü tır, Yenifoça Kavşağı mevkiine geldiğinde dorsesinde yangın çıktı. Araç sürücüsü M.K. dorsenin alev aldığını görmesi üzerine kazaya sebep vermemek için aracını yol katılımındaki ayraç kısmına çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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