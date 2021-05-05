banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde
Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde
Anadolu Efes, Final Four'da!
Anadolu Efes, Final Four'da!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!

İzmir’de bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı

İzmir’in Bornova ilçesinde, izinli olan çarşı ve mahalle bekçisinin, trafik uygulamasından kaçan şüpheli aracı fark ederek ihbar etmesinin ardından, aracı terk edip taksi çevirmeye çalışırken yakalanan bir şahıstan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 05.05.2021, 00:45
İzmir’de bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı

İzmir’in Bornova ilçesinde, izinli olan çarşı ve mahalle bekçisinin, trafik uygulamasından kaçan şüpheli aracı fark ederek ihbar etmesinin ardından, aracı terk edip taksi çevirmeye çalışırken yakalanan bir şahıstan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, pazartesi akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli ve istirahatte olan çarşı ve mahalle bekçisi, otomobiliyle seyir halindeyken, bir aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığını fark etti. Araçta bulunan 3 şüpheli çıkmaz bir sokakta aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam ederken, bekçi durumu Polis Merkezi Amirliği’ne bildirdi.

Taksi çevirmeye çalışırken yakayı ele verdi

İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler, çevrede araştırmalar yaparken, bir şüphelinin taksi çevirmeye çalıştığını fark etti. Şahsın yanına gelen bekçi ekipleri, şüphelinin elindeki poşeti incelemeye aldı. Yapılan incelemede, her bir tablette 14 tane olmak üzere 248 tabletten oluşan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli B. A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu