banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Dolar yükselişe başladı!
Dolar yükselişe başladı!

İzmir’de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 14:07
İzmir’de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Buca Seyirtepe mevkiinde ağaçlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu