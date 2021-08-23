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İzmir’de 7 ayrı kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye işlem

İzmir’de kent genelinde bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş 23.08.2021, 16:22
İzmir’de 7 ayrı kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye işlem

İzmir’de kent genelinde bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 250 bin lira olan 62 litre sahte içki, 71,5 litre etil alkol, 570 adet kaçak alkol malzemesi, 16,5 litre içki aroması, 3 bin litre katkılı kaçak akaryakıt, 3 bin 535 adet muhtelif emtia, 13 bin 800 adet hap ele geçirildi.

Operasyonda olaylarla ilgili 7 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

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