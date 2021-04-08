İzmir’de 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü, saat 04.30’da, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 08.05’te ise yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen de ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.