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İzmir’de 6 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

Asayiş 21.06.2021, 22:58
İzmir’de 6 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 14-20 Haziran tarihleri arasında 11 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda; 64 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 137 bin adet makaron, 250 adet likit sigara, 310 kilogram tütün, 94 şişe/litre sahte içki, 560 litre etil alkol, 15 adet sikke/tarihi eser, 3 bin 810 adet cep telefonu, 7 bin 385 adet elektronik emtia, 15 bin 500 adet hap, 812 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
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