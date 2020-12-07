banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği

İzmir’de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle beraber İzmir’de işlek caddelerde araç trafiği oluştu.

Asayiş 07.12.2020, 07:46
2
İzmir’de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi
banner422

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle beraber İzmir’de işlek caddelerde araç trafiği oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren 56 saatlik kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Anadolu Caddesi’nde araç trafiğinde yoğunluk oluşmaya başlarken, işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar da sokaklara döküldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de yeniden başlayacak ve ertesi sabah 05.00’e kadar sürecek.
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu