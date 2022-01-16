İzmir’de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, Urla ve Çeşme’de toplam 492 düzensiz göçmen kurtarılırken, gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 5’i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 14-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115 Afganistan, 112 Bangladeş, 45 Somali, 21 Suriye, 11 Eritre, 5 Pakistan, 2 Yemen, 1 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 313 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen S.G. ve E.K., yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde, 94 Afganistan, 73 Suriye, 6 Pakistan, 5 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 179 düzensiz göçmen kurtarıldı ve olayın organizatörü olduğu tespit edilen S.A., A.G., E.G. ve Ü.M., yakalanarak gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçısı 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Mİ-