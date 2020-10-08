İzmir’de 25 kaçak yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları düşünülen 25 yabancı uyruklu şahıs, jandarma tarafından ormanlık alanda bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde, yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda 10’u erkek, 9’u kadın ve 6’sı çocuk olmak üzere 25 Somalı uyruklu şahsı yakaladı. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında oldukları değerlendirilen şahıslar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.