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İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu
İzmir’in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 24.09.2022, 09:19
İzmir’in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ve Bornova ilçelerinde kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti. 1 ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 38 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili M.C., B.S. ve O.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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