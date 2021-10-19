Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
Kripto dünyasında sahte uygulamalara dikkat! Sahte SafeMoon kripto para uygulaması kullanıcıları gözetliyor...
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Asayiş 19.10.2021, 04:00
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.