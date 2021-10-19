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İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Asayiş 19.10.2021, 04:00
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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