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İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün Türki Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden şu ana kadar 97’si yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 19.10.2021, 08:09
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün Türki Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden şu ana kadar 97’si yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘mahrem imamların’ örgütsel faaliyetlerle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmaları yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu amaç doğrulusunda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, haklarında beyan olan aralarında Albay, Yüzbaşı rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33’ü muvazzaf toplamda 158 şüpheli hakkında, İzmir merkezli toplam 39 ilde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

97 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden şu ana kadar 97’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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