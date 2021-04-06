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İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Asayiş 06.04.2021, 15:33
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İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.