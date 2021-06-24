banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu

İzmir açıklarında kaçak göçmen hareketliliği

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen yelkenli tekne içerisindeki 44 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise 1 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 24.06.2021, 02:58
İzmir açıklarında kaçak göçmen hareketliliği

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen yelkenli tekne içerisindeki 44 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise 1 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 22 Haziran saat 22.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen hareket halinde bir yelkenli tekne olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli tekne içerisindeki 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca, aynı gün saat 00.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
22°
açık
banner493