İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Çeşme, Menderes, Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 259 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen de yakalandı. Seferihisar açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül’de Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 94 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 06.55 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek durduruldu. Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Eylül’de Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 15.40 sıralarında Seferihisar ilçesi Nergis Sahili’nde karadan ulaşımı olmayan mevkide bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından kara üzerinde bulunan 15 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül’de Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar ve can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekipler, yine 18 Eylül günü saat 03.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.