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İzmir açıklarında 25 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 20.10.2021, 20:30
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.