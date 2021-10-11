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İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 11.10.2021, 21:24
İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı tarihlerde Menderes, Urla, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen yelkenli tekne ve lastik botlar içerisindeki 130 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 183 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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