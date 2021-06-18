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İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Karabük’ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Asayiş 18.06.2021, 15:04
Karabük’ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı bir köyde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma başlatan ekipler kazı yapan 3 şüpheliyi kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.