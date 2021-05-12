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İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Asayiş 12.05.2021, 15:06
İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan Bir kavşağından aracıyla geçen bir vatandaş polis uygulama noktasında durdurularak izin belgesini ibraz etmesi istendi. Polisle tartışmaya başlayan vatandaş, bu esnada cep telefonunu çıkartarak görevli memurları görüntülemeye başladı. Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasakladığını hatırlatarak müdahale etti. Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu’na götürüldü.
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