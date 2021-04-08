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İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi kaza yaptı

Merkez Bankası eski Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 16:30
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İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi kaza yaptı

Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı.

Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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