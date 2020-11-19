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İtfaiyeden yüzük operasyonu; parmağı kangren olmadan kurtarıldı

Kayseri’de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu parmak kangren olmadan çıkarıldı.

Asayiş 19.11.2020, 09:46
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İtfaiyeden yüzük operasyonu; parmağı kangren olmadan kurtarıldı

Kayseri’de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu parmak kangren olmadan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de bir kişi parmağına sıkışan yüzükten dolayı parmağındaki morluğu görünce korkup hastaneye gitti. Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkararak, şişen ve moraran parmağın kangren olmasını engelledi.

Rahat bir nefes alan vatandaşta itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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