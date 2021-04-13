banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!

İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Asayiş 13.04.2021, 11:09
2
İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımı ile güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, güvercinin kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak tebrik etti. Yaralı güvercinin, tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüleceği bildirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
açık