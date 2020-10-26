İtalya’da sokağa çıkma yasağına karşı protestolar devam ediyor

İtalya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle bazı bölgelerde yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının ardından Napoli’de başlayan yasak karşıtı protestolar dün başkent Roma’ya sıçradı.

İtalya’da halk, Covid-19 salgınında vak’a sayısının artmasının ardından bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara karşı protesto gösterilerine başlamıştı. İlk olarak Napoli’de başlayan protestolar, dün gece başkent Roma’yı etkisi altına aldı. Roma’nın Piazza del Popolo Meydanı’nda, aşırı sağ gruplara üye yaklaşık 200 kişinin katıldığı protestoda, göstericiler polis ile çatıştı. Polise havai fişek, sis bombaları ve taşlarla saldıran göstericiler, çevrede bulunan dükkanlara ve araçlara da zarar verdi. Başkent Roma’da 7 protestocu gözaltına alınırken 2 polis de yaralandı.

Aşırı sağcı parti Forza Nuova’nın Lideri Giuliano Castellino, “Virüsün, gece yarısından yaklaşık bir dakika önce var olduğunu, ancak bir dakika sonra ise yok olduğunu kabul etmeyi reddediyoruz” ifadelerini kullanarak uygulanan kısıtlamalara karşı tepkisini iletti.

Açıklanan son verilere göre, Covid-19 ile mücadele sürecinde İtalya’da şu ana kadar, toplam 525 bin 782 pozitif vak’a kayda geçerken, 37 bin 338 kişi ise hayatını kaybetti.