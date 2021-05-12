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İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ile birlikte dövüp, hastanelik etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda maaşını isteyen işçi, patronu ve yanındaki 2 arkadaşı tarafından dövülerek Hastanelik edildi.

Asayiş 12.05.2021, 14:06
İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ile birlikte dövüp, hastanelik etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda maaşını isteyen işçi, patronu ve yanındaki 2 arkadaşı tarafından dövülerek Hastanelik edildi.

Olay Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi.

Maaşını bir süredir işyerinden alamadığını iddia eden Suriye uyruklu Muhammed Fadi Bakır(25), patronu A.A.’nın Bürosuna gitti. Yaklaşık bin TL’lik parasını istedi. İşyeri sahibi ise parayı vermeyeceğini söyleyerek, 2 arkadaşı ile birlikte Suriyeli uyruklu genci, darp edip sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri, duruma müdahale ettiler. İşyeri sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yüzünden yaralanan İşçi ise polis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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