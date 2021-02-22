banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
13 bin 202 yeni personel alınacak
13 bin 202 yeni personel alınacak
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
banner448

İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül’ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu

İstinaf Mahkemesi, Maltepe’de Fatma Şengül’ü silahla vurarak öldüren sanık hakkında ‘haksız tahrik indirimi’ ile verilen 18 yıllık hapis cezasını bozarak, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül, “En ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bu ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı” dedi.

Asayiş 22.02.2021, 15:01
2
İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül’ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu

İstinaf Mahkemesi, Maltepe’de Fatma Şengül’ü silahla vurarak öldüren sanık hakkında ‘haksız tahrik indirimi’ ile verilen 18 yıllık hapis cezasını bozarak, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül, “En ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bu ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı” dedi.

Maltepe’de 30 Mart 2019 tarihinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül’ü silahla vurarak öldürülen Zeynel Akbaş, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Zeynel Akbaş Kartal Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Fatma Şengül’ün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Zeynel Akbaş, “Evliyim, 2 çocuğum var. Maktulle aynı işyerinde çalışıyorduk ancak pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine ‘günaydın’ dedim. Ancak o bana ‘senin iğrenç suratını görmek istemiyorum’ dedi. Ben de, ‘bana bu hakareti yapmayacaktın’ deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktuleye ateş ettim. Daha sonra yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle bir münakaşam olmamıştır” dedi.

Bunun üzerine söz alan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül, “Sanık eylemi planlamış ve annemi öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir” diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fatma Şengül’ün oğlu ise Koray Şengül ise, “Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Müşteki ailenin avukatı Aylin Mert söz alarak, "Sanık bilinmeyen bir sebeple cinsiyet ayrımcılığı da yaparak maktulün evinin önüne giderek onun işe gidiş saatini beklemiş, yanına öldürmek için kullandığı tabancayı alarak evinden çıktığında hiç bir tereddüt etmeden eylemini gerçekleştirmiştir” diyerek maktulden sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın söz konusu olmadığını belirtti.

“Hipertansiyon hastalığımdan dolayı istemsiz olarak gerçekleştirdim”

Son savunması ve son sözü sorulan Zeynel Akbaş, "Planlı bir eylem değildi. Hipertansiyon hastalığımdan dolayı eylemi istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm” dedi.

Haksız tahrik indirimi kaldırıldı: Sanığa müebbet hapis

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zeynel Akbaş hakkında yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıllık hapis cezasını kaldırdı. Daire, Fatma Şengül’den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığı gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu kaydederek, Zeynel Akbaş’ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Üye hakimden muhalefet şerhi: "Tasarlayarak öldürdü”

Öte yandan üye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, olay günü sanığın daha önceden temin ettiği silah ile maktulün evinin önüne geldiği, çıkışını beklediği ve maktul evden çıktıktan sonra yanına giderek 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtilerek, sanığın ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılması istendi.

“Ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım”

Kararı duyan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül gözyaşlarına boğuldu. Şengül, “Müebbet hapis cezası aldı. Verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara, sivil toplum kuruluşlarına, bütün milletvekillerine, destek veren sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay’a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim” dedi. Şengül ailesinin avukatı Aylin Mert ise, “Bugün göreceli iyi bir haberle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu haksız tahrik indirimini kaldırdı. Mahkeme, sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılmasına karar verdi. Bu bizlerin bu alanda bulunan kadınların, bu alanda bulunamayıp yüreğinin mücadelesinin bizimle olduğunu bildiğimiz kadınların mücadelesinin sonucudur” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19