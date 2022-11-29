İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan’ın gözaltına alınan kardeşi Ahmad El Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 25’e yükselmişti. Soruşturma çerçevesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari şüpheli Bilal Hassan’ın gözaltına alınan kardeşi şüpheli Ahmad El Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelinin, cumhuriyet savcısına ifade vereceği öğrenildi.