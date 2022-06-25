İşten çıkarılan otel çalışanı personel lojmanının çatısına çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otel tarafından işine son verildiğini ve parasını alamadığını iddia eden genç, personel lojmanının çatısına çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca çatıda dolaşan ve çeşitli eşyalar fırlatarak aşağıdakilere tehdit ve hakaretler savuran genç, çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan bir otel lojmanının çatısına çıkan ve otel personeli olduğu bildirilen A.K. isimli genç, yaklaşık 4 saat boyunca hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bir gencin çatıya çıktığı ve tüm çabalara rağmen inmemekte ısrar ettiği bilgisi üzerine olay yerine Çolaklı Jandarma Karakolu, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalıştığı otelde işine son verildiği belirlenen gencin çatıdan inmesi için jandarma ve diğer görevliler çaba harcarken, itfaiye ekipleri gencin düşme ihtimali olan bölgeye şişme çadır kurdu; sağlık ekipleri de herhangi bir durum karşısında hazır bekledi.

Aşağıda bekleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Çatıda uzun süre sabit kalan ve çatıya çıkan pencereyi kapattığı için yanına kimsenin çıkmasına izin vermeyen genç, önce elindeki su şişesini, ardından cep telefonunun bataryasını ve telefonu, son olarak da üzerindeki kıyafeti çıkarıp aşağıya attı. Gencin çatıdaki ince zeminde yürümesi sırasında aşağıda bekleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Parasını alamadığı için çatıya çıkmış

4 saatlik çabanın ardından A.K.’nin çocukluk arkadaşı olduğu bildirilen bir genç, A.K.’yi aşağıya inmesi konusunda ikna etti. Aşağıya inen A.K. jandarma aracına bindirilmesi sırasında da hakaretlerini ve tehditlerini sürdürdü. Çolaklı Jandarma Karakoluna götürülen A.K., işten çıkarılmasına rağmen parasının ödenmediğini, bu durumu protesto etmek amacıyla çatıya çıktığını dile getirdi. Otel yetkilileri ise A.K.’nin alacağı paranın pazartesi günü mesai başlamasıyla birlikte ödeneceğini belirtti.