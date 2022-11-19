İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin Bulgaristan’da 5 şüpheliye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli Bulgaristan’da gözaltına alındı.

Bulgaristan Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva yaptığı açıklamada, İstanbul’da 13 Kasım’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı saldırıyla bağlantılı 3 Moldovalı ile 2 Arap kökenli şüpheli olmak üzere 5 şüphelinin Bulgaristan’da gözaltına alındığını duyurdu. Sözcü Mileva, şüpheliler hakkında 72 saat gözaltı kararı verildiğini, savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini vurguladı. Mileva, Türk makamlarına da iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Bulgar basını şüphelilerin terör saldırısının ardından özellikle lojistik faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.