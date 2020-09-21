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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon
NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ BEYLİKDÜZÜ VE SANCAKTEPE’DE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON DÜZENLEDİ.
Asayiş 21.09.2020, 11:54
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Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Beylikdüzü ve Sancaktepe’de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.
Yakalana bir şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü ve Sancaktepe’de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Üç gün önce yapılan operasyonda 67 kilo 500 gram hint keneviri (skunk), 48 kök hint keneviri bitkisi ve çok sayıda bitkinin yetiştirilmesinde sera malzemesi olarak kullanılan materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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