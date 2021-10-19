banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Piyasaların gündeminde neler var?
Piyasaların gündeminde neler var?
İngiltere'den Squid Game uyarısı!
İngiltere'den Squid Game uyarısı!

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 19.10.2021, 07:05
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Gültepe Mahallesi Canan Sokak’ta bulunan müstakil bir ev oldu. Adresde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2