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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C operasyonunda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Asayiş 30.09.2022, 08:57
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C operasyonunda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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