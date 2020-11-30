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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollarda hareketlilik başladı

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Asayiş 30.11.2020, 06:23
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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollarda hareketlilik başladı
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İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda diğer iller gibi İstanbul’da da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Kısıtlamanın saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle sokaklar, meydanlar ve trafikte hareketlilik başladı. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde sokak ve meydanlarda vatandaşların hareketliliği başlarken E-5 Karayolu’nda trafiğe çıkan araçlar ve toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar görüntülendi.
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