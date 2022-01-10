İstanbul’da sahte parfüm operasyonu kamerada

Arnavutköy ve Eyüpsultan’da, sahte parfüm üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 102 bin 926 parfüm ele geçirildi. Operasyon anı ise böyle görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay Arnavutköy ve Eyüpsultan’da, sahte parfüm üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte parfüm üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen, 102 bin 926 satışa hazır doldurulmuş parfüm, 1 milyon 367 bin 371 adet boş parfüm şişesi, 1 milyon 743 bin 700 adet parfüm sarf malzemesi, 1 ton etil alkol, 120 litre parfüm esansı, 3 kapaklama makinesi, 2 kapak dolum makinesi, 35 şişe baskısında kullanılan alçı kalıp, 1 parfüm kapağı imalatında kullanılan metal kalıp ele geçirildi. Adreslere yapılan operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen sahte parfüm ve malzemeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin emniyetten serbest kaldığı, 2’sinin ise aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.