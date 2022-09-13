İstanbul’da okul çevreleri ve okul servislerine polisten sıkı denetim

İstanbul’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Pazartesi günü okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlerde, okul servis araçlarında yapılan uygulamalarda 6 bin 829 kişinin GBT taraması yapıldı, ayrıca 40 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca denetlenen 424 okul servisinden 18’ine işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik yapılan uygulamalar çerçevesinde 12 Eylül Pazartesi günü, 117 Okul çevrelerinde 274 ekip ve 646 personel ile uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 6 bin 829 GBT Sorgusu yapıldı, 40 aranan şahıs yakalandı, 65 idari işlem yapıldı, bin 358 araç kontrol edildi, 86’sına işlem yapıldı, 424 okul servisi denetlendi, 18’ine işlem yapıldı. 125 metruk bina, bin 114 umuma açık yer denetlendi.

Kartal ilçesinde bulunan 1 umuma açık yerde okul saatinde içeride 6 çocuğun oyun oynarken görülmesi üzerine yapılan kontrollerde, iş yerinin ruhsatsız olduğu anlaşıldı. İş yeri idari işlem yapılarak zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken çocuklar ise ailelerine teslim edildi.

Esenler ilçesinde bir şahsın üzerinden elde edilen 1,58 gr sentetik uyuşturucu nedeni ile şahsa TCK 191’nci maddeden adli işlem yapıldı.