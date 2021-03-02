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İstanbul’da metro hattında korku dolu anlar: Elektrik telleri havai fişek gibi patladı
İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın elektrik telleri ardı ardına havai fişek gibi patladı. Patlamaların ardından seferler durdu. İBB yönetimi ise olayın hırsızlık sonucu gerçekleştiğini duyurdu.
Asayiş 02.03.2021, 09:23
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İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın elektrik telleri ardı ardına havai fişek gibi patladı. Patlamaların ardından seferler durdu. İBB yönetimi ise olayın hırsızlık sonucu gerçekleştiğini duyurdu.
Olay akşam saatlerinde M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansına görüntüde metronun elektrik tellerinin ardı ardına adeta havai fişek gibi patladığı görüldü. Yaşanan patlamaların ardından seferler bir süre Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabildi Meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.Öte yandan İBB ise olayın hırsızlık sonucu meydana geldiğini açıklayarak olay yerinde kablo kesmede kullanılan kerpeten bulunduğunun görüntülerini paylaştı.