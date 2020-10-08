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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
Bağcılar’da elektrik direğindeki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle havai fişek gibi patladı. Korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 08.10.2020, 10:16 08.10.2020, 11:25
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Bağcılar’da elektrik direğindeki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle havai fişek gibi patladı. Korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, sokak üzerindeki bir elektrik direğindeki kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydan geldi. Dakikalarca adeta havai fişek gibi patlayan kablolar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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