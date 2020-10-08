İstanbul’da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
BEŞİKTAŞ'TA YAĞIŞ SONRASI KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYONET, KALDIRIM DUVARINA ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLEREK YAN YATTI. KAZADAN YARA ALMADAN KURTULAN SÜRÜCÜ, DEVRİLEN KAMYONETİN İÇERİSİNE GİRİP MALZEMELERİNİ TOPLADIKTAN SONRA ÇIKAMAYINCA VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU.
Beşiktaş’ta yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırım duvarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, devrilen kamyonetin içerisine girip malzemelerini topladıktan sonra çıkamayınca vatandaşlar yardımına koştu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında 4. Levent Beşiktaş Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan yağış sonrası 34 ED 5583 plakalı kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan Murat Biçer (32) bağlantı yolundan Sarıyer istikametine gitmek istedi. Bir süre sonra kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırım duvarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.
Devrilen aracın içerisinden vatandaşlar çıkarttı
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler inceleme yaptığı esnada sürücü Biçer, tekrardan devrilen aracın içerisine girerek malzemelerini toplamak istedi. Bir süre eşyalarını toplayan Biçer, ardından çıkmak istedi ancak kapıyı açamadı. Camı kırmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca devreye yine vatandaşlar girdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Biçer, “Hava yapıyordu, araba kaydı çok şükür iyiyim” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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