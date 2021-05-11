İstanbul’da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul’da 7 ilçede 20 farklı adrese düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak nargile tütünü üreticilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’da 7 ilçede bulunan 20 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt’ta 485 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Narkotim ve Motosikletli Polis Timleri’nin yaptığı operasyonların bir diğer adresi ise Esenyurt oldu. Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin apartman dairesine yapılan operasyonda 485 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Dairenin bir odasını tütün üretimi için kullanan yabancı uyruklu 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda nargile tütününün yanı sıra üretimde kullanılan, hassas tartım terazisi, hamur karıştırma makinesi ve kıyma makinesine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.